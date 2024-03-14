В Нижегородской области пенсионерке отрубили голову ради старинных монет и антиквариата

В Нижегородской области 69-летней женщине отрубили голову из-за антиквариата и старинных монет. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Тело пенсионерки нашли в ее частном доме в Ветлуге на улице Горького.

У женщины были связаны руки, отрублена голова, на теле видны следы побоев. По информации источника, ее пытали, чтобы выяснить место хранения драгоценностей.

Ценность старинных вещей, находившихся в доме, неизвестна. Размер ущерба устанавливается. На данный момент подозреваемых не нашли.