В Магаданской области при жесткой посадке вертолета погиб человек

Инцидент произошел в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципального округа.

В Магаданской области при жесткой посадке вертолета погиб человек. Об этом сообщил портал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципального округа. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, вертолет летел из Омолонской золоторудной компании в поселок Омсукчан.

Как рассказали в Росавиации, на борту Ми-8 находились 20 человек. Один погиб, двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной жесткой посадки могла стать неисправность двигателя. Возбуждено уголовное дело.