В Рязани мужчина разбил лицо, поскользнувшись на льду

Инцидент произошел в районе дома № 35 корпус 1 по улице Гоголя.

В Горроще восьмидесятилетний мужчина разбил лицо, поскользнувшись на льду. Об этом рассказал очевидец в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

Инцидент произошел в районе дома № 35 корпус 1 по улице Гоголя.

По словам пользователя, мужчина разбил лицо второй раз за зимний сезон.

«Ну, можно уже расчистить улицы-то, снегопадов давно не было. Посмотрите на моем фото (с лужей крови кстати от травмы человека) дорогу впереди. По ней пенсионер вынужден ходить постоянно в магазин, в поликлинику, на прогулку. Почему никто не отвечает за это, кто виноват?» — указано в публикации.