В ДТП с грузовиком под Рязанью пострадала 26-летняя пензенка
Авария произошла в среду, 13 марта, примерно в 14:50, на 207 километре трассы М-5 «Урал».
В Рязанском районе в ДТП с грузовиком пострадала 26-летняя пензенка. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в четверг, 13 марта, примерно в 14:50, на 207 километре трассы М-5 «Урал».
По предварительной версии, 27-летний пензенец на Renault Laguna наехал на стоявший грузовик Scania, которым управлял 35-летний житель Нижегородской области.
В результате 26-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь.
Полицейские начали проверку.