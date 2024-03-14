В Центробанке спрогнозировали пик инфляции в 2024 году
В настоящее время рост замедлился, но все еще превышает целевые показатели Центробанка.
В Центробанке спрогнозировали пик инфляции в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Гангана.
Отмечается, что максимум годовой инфляции произойдет во втором квартале 2024 года.
В настоящее время ее рост замедлился, но все еще превышает целевые показатели Центробанка.
По словам специалиста, действия ЦБ стабилизируют ситуацию.