В центре Уфы после массового ДТП перевернулась легковушка
В центре Уфы после массового ДТП перевернулась легковушка. Об этом пишет портал «Вся Башкирия».
Отмечается, что все случилось на проспекте Октября.
По предварительным данным, водитель «Дэу» не справился с управлением и столкнулся с «Рено Дастер». После удара легковушку отбросило на «Тойоту Ленд Крузер», а затем она опрокинулась и врезалась в пассажирский автобус.
В результате пассажир «Дэу» госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС.