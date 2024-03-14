В центре Уфы после массового ДТП перевернулась легковушка

В центре Уфы после массового ДТП перевернулась легковушка. Об этом пишет портал «Вся Башкирия».

Отмечается, что все случилось на проспекте Октября.

По предварительным данным, водитель «Дэу» не справился с управлением и столкнулся с «Рено Дастер». После удара легковушку отбросило на «Тойоту Ленд Крузер», а затем она опрокинулась и врезалась в пассажирский автобус.

В результате пассажир «Дэу» госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС.