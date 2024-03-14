Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

С 1953 по 1976 годы Касаткина танцевала в Большом театре.

Умерла народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощницу артистки Валентину Бурьянову.

«Да, она умерла сегодня ночью», — рассказала собеседница агентства.

С 1953 по 1976 годы Касаткина танцевала в Большом театре, она была исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в «Щелкунчике» Петра Чайковского и других постановках.

С начала 1960-ых годов Касаткина работала в творческом союзе вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым, была балетмейстером и сценаристом. С 1977 года семейная пара руководила концертным ансамблем «Классический балет», с 1992-го — Государственным театром классического балета.