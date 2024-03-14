Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
Птн, 15
Сбт, 16
ЦБ USD 91.54 0.66 14/03
ЦБ EUR 100.19 0.83 14/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
2 762
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
5 260
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
6 832
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
7 548
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина
С 1953 по 1976 годы Касаткина танцевала в Большом театре.

Умерла народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощницу артистки Валентину Бурьянову.

«Да, она умерла сегодня ночью», — рассказала собеседница агентства.

С 1953 по 1976 годы Касаткина танцевала в Большом театре, она была исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в «Щелкунчике» Петра Чайковского и других постановках.

С начала 1960-ых годов Касаткина работала в творческом союзе вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым, была балетмейстером и сценаристом. С 1977 года семейная пара руководила концертным ансамблем «Классический балет», с 1992-го — Государственным театром классического балета.