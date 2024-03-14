Умер звезда команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев

По предварительным данным, артист умер от травмы головы, упав у себя дома. Ему было 43 года.

Умер звезда команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Об этом пишет Vesti.kg.

По предварительным данным, артист умер от травмы головы, упав у себя дома. Ему было 43 года.

Джуманалиев является двукратным чемпионом Кыргызстана по боксу. После чемпионства в КВН он принимал участие в благотворительных проектах. Он также снимался в сериале «Остров».

Фото из соцсети Марата Джумалиева.