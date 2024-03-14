Умер звезда команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев
По предварительным данным, артист умер от травмы головы, упав у себя дома. Ему было 43 года.
Умер звезда команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Об этом пишет Vesti.kg.
По предварительным данным, артист умер от травмы головы, упав у себя дома. Ему было 43 года.
Джуманалиев является двукратным чемпионом Кыргызстана по боксу. После чемпионства в КВН он принимал участие в благотворительных проектах. Он также снимался в сериале «Остров».
Фото из соцсети Марата Джумалиева.