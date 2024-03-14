«Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком
«Тинькофф» намерен созвать собрание акционеров для решения вопроса о покупке Росбанка.
«Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, «Тинькофф» намерен созвать собрание акционеров для решения вопроса о покупке Росбанка.
Отмечается, что в качестве основного источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки неизвестна.