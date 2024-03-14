Сырский заявил о начале ротации солдат ВСУ

Отмечается, что пока заменяют личный состав на Запорожском направлении.

Александр Сырский заявил о начале ротации солдат ВСУ. Об этом пишет LIFE со ссылкой на Telegram-канал главкома ВСУ.

Отмечается, что пока заменяют личный состав на Запорожском направлении.

Кроме того, военный назвал обстановку на фронте сложной.

По его словам, ротация «позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние украинских военных».