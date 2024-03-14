Приставы взыскали более миллиона рублей с интернет-магазина в пользу рязанца

Отмечается, что между местным жителем и федеральной компанией произошел спор при онлайн-покупке.

Суд взыскал более одного миллиона рублей с интернет-магазина в пользу рязанца. Об этом сообщает УФССП по Рязанской области.

Отмечается, что между местным жителем и федеральной компанией произошел спор при онлайн-покупке. Мужчина обратился в суд и выиграл его. Решение передали для исполнения судебным приставам.

Рязанские судебные приставы арестовали счет компании и взыскали средства в пользу покупателя.