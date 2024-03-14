Столтенберг признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами НАТО

По мнению генсека альянса, это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.

Генсек НАТО Йен Столтенберг признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами, поставленными альянсом. Об этом сообщило ТАСС.

По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО», и это, по его мнению, «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.

Также Столтенберг пожаловался, что НАТО не поставляет Киеву достаточно боеприпасов — это отражается на поле боя.