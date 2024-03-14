Стало известно о планах украинских военных по захвату Верховной Рады

Данные следуют из переписки на закрытом ресурсе, ее получили российские специалисты.

Стало известно о планах украинских военных захватить Верховную Раду. Об этом сообщило РИА Новости .

Данные следуют из переписки на закрытом ресурсе, ее получили российские специалисты.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную Раду», — привело агентство слова одного из участников беседы.

Помимо этого, заговорщики рассчитывают на поддержку других военных и народа Украины.