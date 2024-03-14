Стало известно о планах украинских военных по захвату Верховной Рады
Данные следуют из переписки на закрытом ресурсе, ее получили российские специалисты.
Стало известно о планах украинских военных захватить Верховную Раду. Об этом сообщило
Данные следуют из переписки на закрытом ресурсе, ее получили российские специалисты.
«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную Раду», — привело агентство слова одного из участников беседы.
Помимо этого, заговорщики рассчитывают на поддержку других военных и народа Украины.