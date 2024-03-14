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Стало известно о планах украинских военных по захвату Верховной Рады
Данные следуют из переписки на закрытом ресурсе, ее получили российские специалисты.

Стало известно о планах украинских военных захватить Верховную Раду. Об этом сообщило РИА Новости.

Данные следуют из переписки на закрытом ресурсе, ее получили российские специалисты.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную Раду», — привело агентство слова одного из участников беседы.

Помимо этого, заговорщики рассчитывают на поддержку других военных и народа Украины.