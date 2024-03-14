Специалисты «Рязаньгоргаз» подготовили городскую газораспределительную систему к паводку

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» обеспечили реализацию особого плана мероприятий на период весеннего паводка. Они уточнили перечень объектов в зоне возможного подтопления и определили резервные варианты подачи газа потребителям.

Газовики провели техническое обслуживание пунктов редуцирования газа, задвижек в колодцах, газового оборудования котельных и коммунально-бытовых объектов. Они расположены в поселке Остров, на улицах Затинной, Рыбацкой, Лесопарковой, Старореченской, Мервинской, Речной, на проезде Речников, Окском шоссе, в Торговом городке, в селе Дядьково и поселке Борки. Газифицированные объекты находятся под постоянным наблюдением, работники круглосуточно дежурят, в зоне вероятного подтопления — проводят дополнительные обходы трасс подземного газопровода.

Кроме того, специалисты подготовили автотранспорт к работе в условиях большого разлива. Газовики создали запас необходимых материалов, с работниками предприятия провели дополнительные инструктажи.

«Весной при оттаивании грунта возможно повреждение сварных соединений стальных труб и выход газа на поверхность. Это может проявляться появлением запаха газа на улице, в подвалах и подъездах домов, образованием пузырьков на поверхности талой воды. При обнаружении данных признаков нужно незамедлительно вызвать аварийную бригаду по номеру 04, с мобильного -104», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.