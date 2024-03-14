С 2025 года в России в два раза увеличатся вычеты по НДФЛ на детей
Отмечается, что мера поддержки коснется около 10 миллионов родителей и опекунов.
С 2025 года в России в дра раза увеличатся вычеты по НДФЛ на детей. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Отмечается, что мера поддержки коснется около 10 миллионов родителей и опекунов.
По данным Голиковой, на второго ребенка — 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего — до 6 тысяч в месяц. В год сумма вычетов повысится до 450 тысяч.