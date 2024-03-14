Рязанку осудят за ДТП, в котором пострадал 44-летний мотоциклист

ДТП случилось 26 июня 2023 года вблизи дома № 6 по улице Вокзальная.

Рязанку осудят за ДТП, в котором пострадал 44-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП случилось 26 июня 2023 года вблизи дома № 6 по улице Вокзальная. 46-летняя рязанка на Porsche Macan столкнулась с мотоциклом Yamaha под управлением 44-летнего жителя Рязани. Отмечается, что ДТП случилось по вине женщины. Она нарушила ПДД, не уступив дорогу мотоциклисту.

В результате мотоциклисту причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью человека.

На женщину возбудили уголовное дело. Его направили в суд.