Рязанцам рассказали, что делать при атаке беспилотника
Отслеживать БПЛА и передавать информацию спецслужбам можно через приложение «Радар НФ».
Рязанцам рассказали, что делать при атаке беспилотника. Информацию опубликовало местное отделение Народного фронта.
Отслеживать летающие в воздухе подозрительные объекты и передавать информацию спецслужбам можно при помощи приложения «Радар НФ». Его можно установить на мобильный телефон. Как уточнили в Народном фронте, приложение стоит на устройствах 2595 рязанцев.
Скачать приложение можно через
Пользователи iOS могут рассказать об увиденных БПЛА через чат-бот проекта «