Рязанцам рассказали, что делать при атаке беспилотника

Отслеживать БПЛА и передавать информацию спецслужбам можно через приложение «Радар НФ».

Рязанцам рассказали, что делать при атаке беспилотника. Информацию опубликовало местное отделение Народного фронта.

Отслеживать летающие в воздухе подозрительные объекты и передавать информацию спецслужбам можно при помощи приложения «Радар НФ». Его можно установить на мобильный телефон. Как уточнили в Народном фронте, приложение стоит на устройствах 2595 рязанцев.

Скачать приложение можно через RuStore или Google Play .