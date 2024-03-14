Россиян предупредили об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях на избирательных участках

Речь идет о призывах массово приходить 17 марта на избирательные участки в 12 часов.

Россиян предупредили об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях на избирательных участках. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Речь идет о призывах массово приходить 17 марта на избирательные участки в 12 часов.

«Действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий. За их совершение предусмотрена уголовная ответственность», — написали в сообщении.