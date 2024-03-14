Прокуратура Михайловского района добилась выделения лекарств для 10-летнего ребенка-инвалида

Отмечается, что 10-летний мальчик страдает хроническим заболеванием и нуждается в постоянном применении специальных изделий медицинского назначения.

Прокуратура Михайловского района добилась выделения лекарств для 10-летнего ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что 10-летний мальчик страдает хроническим заболеванием и нуждается в постоянном применении специальных изделий медицинского назначения. Местный врач-педиатр не выписал ему рецепт на получение льготных индикаторных тест-полосок к глюкометру. Поэтому прокуратура вынесла представление руководителю районной больницы.

После этого ребенка обеспечили лекарствами.