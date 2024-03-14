Politico: наступает время для переговоров России и Украины

Отмечается, что многие представители Запада осознают, что придется договариваться с Россией.

Наступает время для переговоров России и Украины. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на газету Politico.

Отмечается, что многие представители Запада осознают, что придется договариваться с Россией.

Европейский чиновник заявил, что ряд стран ЕС не считает мирные переговоры приемлемым вариантом.

«Необходимо оставаться реалистами. В определенный момент нам придется присоединиться к мирным переговорам, и, скорее всего, отказаться от части территорий», — заявил он.