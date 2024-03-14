Педагога пензенской школы обвиняют в совращении малолетней

Педагога пензенской школы обвиняют в сексе с ученицей и распространении порнографии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, инциденты происходили летом 2023 года. Учитель информатики отдыхал на даче в садовом товариществе «Родник» и нашел в Telegram чат с школьницами. Туда он отправил фотографию полового органа. Девочки показали снимок родителям.

Также одна из выпускниц рассказала, что, когда ей было 15 лет, педагог совратил ее в школьной лаборантской.

На учителя завели уголовные дела за половое сношение с несовершеннолетней и распространение порноконтента. Он дал признательные показания, его отпустили под подписку о невыезде.