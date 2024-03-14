Олимпийский комитет России не будет бойкотировать игры в Париже

При этом глава ОКР Поздняков подчеркнул, что на парижских играх российским олимпийцам не могут предоставить равные условия.

Олимпийский комитет России не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков, пишет ТАСС.

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всех олимпийских мероприятий. Мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со всеми спортсменами мира», — сказал глава комитета. При этом он подчеркнул, что на парижских играх российским олимпийцам не могут предоставить равные условия.