Новую «Lada Iskra» представят на экономическом форуме 5 июня

Производить автомобиль начнут в Тольятти в этом году, а в продажу она поступит в 2025-м.

Новую «Lada Iskra» представят на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 5 июня. Об этом пишет «АиФ».

Отмечается, что производить автомобиль начнут в Тольятти в этом году, а в продажу она поступит в 2025-м.

«Iskra» займет место между «Granta» и «Vesta». Сначала новинку будут выпускать параллельно с Granta, однако начиная с 2026—2027 года она постепенно заменит ее