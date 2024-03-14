Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 1030 военных

ПВО РФ за сутки сбила 136 украинских БПЛА, бомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

Украинские военные за сутки потеряли в совокупности до 1030 человек. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

На купянском и херсонском направлениях российские войска улучшили положение по переднему краю, на донецком направлении заняли более выгодные рубежи. ВС РФ отразили на Авдеевском направлении восемь контратак ВСУ.

ПВО РФ за сутки сбила 136 украинских БПЛА, бомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».