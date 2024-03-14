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Медведев опубликовал альтернативный вариант «формулы мира»
Она предполагает ликвидацию Украины.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале альтернативный вариант «формулы мира».

По словам Медведева, среди российских требований могут быть «полная и безоговорочная капитуляция бывшей „Украины“ в лице неонацистской клики в Киеве», «признание временным парламентом бывшей „Украины“, что вся ее территория — это территория Российской Федерации», а также «констатация ООН утраты бывшей „Украиной“ международной правосубъектности».

Ранее Владимир Зеленский предложил «формулу мира». По ней российские войска должны отойти на границы Украинской ССР 1991 года. При этом Москва должна будет выплатить Киеву компенсации. Инициативу поддержали страны Запада.