Mash: украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области

По информации источника, бой идет в районе села Сподарюшино.

Telegram-канал Mash сообщил о попытке проникновения на территорию Белгородской области украинской ДРГ.

Инцидент произошел в четверг, 14 марта. По данным источника, бой идет в районе села Сподарюшино.

По данным Telegram-канале SHOT, в составе группы 30 человек. По ним работают российские бойцы. Поднята авиация. Отмечается, что уничтожены 12 украинских диверсантов и две машины Bradley.

Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в регионе погиб человек.