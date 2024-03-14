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«Коммерсант» рассказал, что дроны ВСУ повредили на рязанском нефтезаводе
Атака произошла в среду, 13 марта.

Источник «Коммерсанта» рассказал о том, что именно повредили украинские дроны при атаке на Рязанский НПЗ.

По информации издания, в результате атаки случился пожар на двух установках первичной переработки. Собеседник издания уточнил, что на них приходится 70% мощности завода.

«В результате атаки ВСУ повреждения получили две из четырех установок (АВТ-4 и АТ-6), на которые приходится порядка 70% от общей мощности первичной переработки НПЗ. Если восстановление займет длительное время, придется искать способ загрузки завода сырьем с других предприятий, чтобы сохранить объемы выпускаемой продукции», — передает Reuters, информацию подтверждает источник «Коммерсанта».