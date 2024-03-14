Генсек НАТО обвинил Путина в агрессии и заявил, что не даст ему «так просто уйти»

«Настал критический момент. Было бы серьезной исторической ошибкой позволить Путину одержать победу. Мы не можем позволить таким лидерам уйти, применив силу», — заявил Столтенберг.