Advance: солдаты ВСУ боятся прорыва российскими военными передовой
Отмечается, что Украине становится с каждым днем все труднее поддерживать командный дух среди бойцов.
Солдаты ВСУ боятся прорыва российскими военными передовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Advance.
Отмечается, что Украине становится с каждым днем все труднее поддерживать командный дух среди бойцов.
Кроме того, если Запад заметит прорыв оборонительных линий, то начнут настаивать на переговорах.
По данным СМИ, ситуация сложилась из-за захвата ВС Рф Авдеевки.