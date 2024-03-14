Advance: солдаты ВСУ боятся прорыва российскими военными передовой

Отмечается, что Украине становится с каждым днем все труднее поддерживать командный дух среди бойцов.

Солдаты ВСУ боятся прорыва российскими военными передовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Advance.

Отмечается, что Украине становится с каждым днем все труднее поддерживать командный дух среди бойцов.

Кроме того, если Запад заметит прорыв оборонительных линий, то начнут настаивать на переговорах.

По данным СМИ, ситуация сложилась из-за захвата ВС Рф Авдеевки.