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Жителя Рязанской области осудили за повторную пьяную езду
Мужчина сел нетрезвым за руль «КамАЗа».

24-летнего жителя села Муравлянка Сараевского района, севшего пьяным за руль, приговорили к обязательным работам. Об этом сообщило издательство «Пресса».

На судебном заседании стало известно, что мужчину ранее лишили прав за езду в пьяном виде. Несмотря на решение судьи, 22 февраля он сел за руль «КамАЗа». Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. На него составили административный протокол.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 150 часов обязательных работ.