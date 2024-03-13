Жителя Рязанской области осудили за повторную пьяную езду

Мужчина сел нетрезвым за руль «КамАЗа».

24-летнего жителя села Муравлянка Сараевского района, севшего пьяным за руль, приговорили к обязательным работам. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

На судебном заседании стало известно, что мужчину ранее лишили прав за езду в пьяном виде. Несмотря на решение судьи, 22 февраля он сел за руль «КамАЗа». Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. На него составили административный протокол.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 150 часов обязательных работ.