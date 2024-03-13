Во Владимирской области пьяный мужчина до смерти забил знакомого
Во Владимирской области пьяный мужчина до смерти забил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.
Отмечается, что труп нашли в деревне Марково Петушинского района. На трупе были обнаружены серьезные повреждения.
Установлено, что между двумя мужчинами в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт. Один из приятелей накинулся на другого и несколько раз ударил его по голове.
Возбуждено уголовное дело.