В Рязанской области у воспитательницы детского сада украли кошелек

Возбуждено уголовное дело.

В Новомичуринске у воспитательницы детского сада украли кошелек. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что в конце рабочего дня вышла из помещения детской группы в раздевалку и оставила сумку на скамью. В это время воспитатель ненадолго вернулась в помещение детской группы. Придя в раздевалку, она забрала вещи. Позже в магазине она обнаружила пропажу кошелька с пятью тысячами рублей.

Оперативники увидели, что входная дверь, ведущая сразу в раздевалку, не запиралась.

В полицию обратились посетители поликлиники, расположенной неподалеку. Они рассказали о найденном в туалете кошельке. Полицейские осмотрели и поняли, что кошелек, принадлежавший воспитательнице, пуст.

Полицейские выяснили, что в коридорах заведения заметили женщину. Она бесцельно бродила от кабинета к кабинету. Люди описали внешность этой женщины. При этом никто из опрошенных горожан ее раньше не видел.

Оперативники выяснили, что женщина, похожая на незнакомку, арендовала машину и уехала в Скопин. Там было установлено, что в Новомичуринск приезжала 41-летняя женщина. Выяснилось, что ранее ее судили за кражу кошелька из кабинета поликлиники в Ряжске.

Женщину нашли. Выяснилось, что она причастна к краже кошелька воспитателя. В одном из магазинов запомнили женщину, которая расплачивалась пятитысячной купюрой. Злоумышленницу задержали и препроводили в отдел полиции.

По предварительной информации, жительница Скопина приехала в Новомичуринск, чтобы похитить ценности из кабинетов поликлиники. У нее не получилось, тогда она решила зайти в соседний детский сад. Войдя в фойе, злоумышленница увидела на скамье сумку. Там она нашла и забрала кошелек. Забрав деньги, рецидивистка выбросила кошелек и попыталась уехать домой.

Возбуждено уголовное дело.