В Рязанской области пройдет рейд «Автобус»

Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

В Рязанской области пройдет рейд «Автобус». Об этом сообщило региональная Госавтоинспекция.

Мероприятия пройдут в среду, 13 марта.

Они направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — уточнили в ведомстве.