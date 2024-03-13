В Сасове двое злоумышленников украли телевизор и приставку из дома

Возбуждено уголовное дело.

В Сасове злоумышленники украли телевизор и приставку. Об этом сообщило региональное УМВД.

Вернувшись из поездки, 55-летний мужчина увидел, что окно дома разбито. Из жилища пропали телевизор, антенная приставка и пульт.

При опросе местных жителей оперативники выяснили, что на улице города мужчина и женщина предлагали купить у них телевизор с пультом и приставкой. Полицейские нашли человека, купившего комплект. Выяснилось, что это именно похищенная аппаратура. Краденое изъяли.

Получив описание внешности преступников, полицейские узнали, что к краже причастны 46-летний сасовец и его 40-летняя приятельница. Их нашли и задержали.

По предварительной информации, приятели накануне злоупотребили алкоголем. У них закончились деньги. Чтобы купить спиртное, они решили добыть что-нибудь ценное. Выбрав подходящий дом, злоумышленники разбили окно и проникли внутрь. Оттуда они забрали телевизор и комплект аппаратуры.

Возбуждено уголовное дело.