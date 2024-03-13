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В Рязанской области до 31 декабря продлили выплату при рождении ребенка
Выплата в 20 000 рублей предусмотрена на каждого ребенка. Матери в возрасте до 25 лет на первенца выплатят 50 000 рублей.

В Рязанской области до 31 декабря продлили выплату при рождении ребенка. Об этом сообщили в региональном Минсоцзащиты.

Выплату назначили с 26 февраля 2023 года. Деньги может получить один из родителей при условии, что ребенок родился в Рязанской области и имеет российское гражданство. Место проживания не имеет значения.

Выплата в 20 000 рублей предусмотрена на каждого ребенка. Матери в возрасте до 25 лет на первенца выплатят 50 000 рублей.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в течение полугода со дня рождения ребенка. Подать заявление можно в МФЦ, отделе соцзащиты населения или направить письмо почтой в управление социальной защиты.

Отмечается, что за 2023 год выплату получили более 4,5 тысячи семей.

Более подробную информацию о выплате можно получить по телефону многофункционального семейного центра: +7 (4912)513-670 или на сайте управления социальной защиты населения Рязанской области.