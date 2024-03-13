В рязанской деревне Турлатово прокуратура нашла нарушения санитарных норм в питьевой воде
Ведомство подало иск в суд на администрацию района.
В рязанской деревне Турлатово прокуратура нашла нарушения санитарных норм в питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что к прокурору коллективно обратились местные жители и сообщили о некачественном водопроводе в населенном пункте.
Установлено, что вода в центральной системе питьевого водоснабжения не соответствует нормативам санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ведомство подало иск в суд на администрацию района с требованием привести качество питьевой воды в соответствие с нормативными требованиями.