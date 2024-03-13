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В рязанской деревне Турлатово прокуратура нашла нарушения санитарных норм в питьевой воде
Ведомство подало иск в суд на администрацию района.

В рязанской деревне Турлатово прокуратура нашла нарушения санитарных норм в питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что к прокурору коллективно обратились местные жители и сообщили о некачественном водопроводе в населенном пункте.

Установлено, что вода в центральной системе питьевого водоснабжения не соответствует нормативам санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ведомство подало иск в суд на администрацию района с требованием привести качество питьевой воды в соответствие с нормативными требованиями.