В Рязани задержали 34-летнего мужчину за кражу техники из автомобиля

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 34-летнего мужчину за кражу техники из автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

52-летний рязанец написал заявление в полицию и сообщил, что из его машины «Volkswagen Sharan» исчезли сабвуфер и видеорегистратор.

Мужчина объяснил, что у него сломался автомобиль, и он нашел автослесаря на сайте объявлений. Он отогнал в машину гараж, а когда вернулся, машина была брошена и без техники внутри.

Полицейские установили, что к краже причастен 34-летний житель областного центра. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело.