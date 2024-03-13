В Рязани после пожара на нефтезаводе превышения вредных веществ в воздухе не обнаружили
Исследовали его на содержание углерода оксид, диоксида азота, фенола, формальдегида, серы диоксида.
В Рязани после пожара на нефтезаводе превышения вредных веществ в воздухе не обнаружили. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Отмечается, что ведомство провело проверку состояния атмосферного воздуха в городе.
Исследовали его на содержание углерода оксид, диоксида азота, фенола, формальдегида, серы диоксида.
По результатам анализов, превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировали.
Напомним, утром 13 марта рязанский нефтезавод атаковали беспилотники. В результате начался пожар. Пострадали три человека.