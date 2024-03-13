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В Рязани отменили народное гуляние «Душа моя — Масленица»
Мероприятие должно было пройти в воскресенье, 17 марта.

В Рязани отменили народное гуляние «Душа моя — Масленица». Об этом сообщили представители ЦПКиО.

Мероприятие должно было пройти в воскресенье, 17 марта.

«К сожалению, по техническим причинам, народное гуляние „Душа моя — Масленица“ отменяется. Надеемся, совсем скоро мы с вами увидимся на других мероприятиях нашего парка», — указано в объявлении об отмене.

Информация появилась в среду, 13 марта. Напомним, что в этот же день рязанский нефтезавод атаковали дроны ВСУ.