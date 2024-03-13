В России в ближайшие 10 лет могут повысить возраст молодежи

Отмечается, что возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет. Последний раз возраст молодежи повышали 4 года назад — до 35 лет.

В России в ближайшие 10 лет могут повысить возраст молодежи. Об этом в среду, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ВЦИОМ Валерия Федорова.

Отмечается, что возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет.

«Это важное решение и с практической точки зрения — получения мер поддержки и льготных программ, предусмотренных для молодых россиян», — отметили в сообщении.

Последний раз возраст молодежи повышали 4 года назад — до 35 лет.