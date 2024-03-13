В России могут вырасти цены на видеоигры

Причина роста цен — повышение стоимости в Турции, где ритейлеры приобретают новинки.

В России могут вырасти цены на видеоигры. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

По информации источника, стоимость игр может вырасти почти на 25%. В первую очередь, повышение коснется цифровых копий — их продавцы покупают до того, как при помощи параллельного импорта завозят диски.

Причина роста цен — повышение стоимости в Турции, где ритейлеры приобретают новинки. Чтобы сэкономить, российские геймеры могут либо покупать игры за рубежом самостоятельно или ждать, пока их привезут на физических носителях.

По мнению экспертов, это может поспособствовать росту интереса к отечественным цифровым платформам.