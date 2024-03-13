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В РГУ имени Сергея Есенина прошла ярмарка педагогических вакансий

В РГУ имени Сергея Есенина прошла ярмарка педагогических вакансий в районах области.

Отмечается, что мероприятие провел Центр карьеры университета при поддержке министерства образования региона.

Студентам старших курсов предложили более 250 вакансий от 92 работодателей.

Участников ярмарки приветствовал исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог, отметив, что трудоустройство студентов и выпускников является одной из самых главных задач университета.

Студенты получили возможность решить вопрос трудоустройства, прохождения стажировки, узнать условия работы и социальные гарантии у представителей образовательных организаций муниципальных образований региона.