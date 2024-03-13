В Новосибирске в подвале нашли труп новорожденного ребенка
Многодетную мать из Новосибирска подозревают в том, что она оставила в подвале новорожденного ребенка. Об этом сообщило издание «
Инцидент произошел в поселке Болотнинского района.
По информации издания, женщина родила ребенка, однако в больницу не обращалась. В полицию местные жители сообщили, что в подвале лежит новорожденный ребенок. Прибывшие правоохранители обнаружили труп младенца.
Местные жители рассказали изданию
Правоохранители начали проверку по факту случившегося.