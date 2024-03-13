В Новосибирске в подвале нашли труп новорожденного ребенка

Многодетную мать из Новосибирска подозревают в том, что она оставила в подвале новорожденного ребенка. Об этом сообщило издание « МК » со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в поселке Болотнинского района.

По информации издания, женщина родила ребенка, однако в больницу не обращалась. В полицию местные жители сообщили, что в подвале лежит новорожденный ребенок. Прибывшие правоохранители обнаружили труп младенца.

Местные жители рассказали изданию NGS , что схожий случай с этой женщиной происходил в 2020 году. Она оставила ребенка на автобусной остановке.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося.