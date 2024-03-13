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В МЧС рассказали, что делать при атаке беспилотника
Отмечается, что узнать об атаках можно в приложении «МЧС России», где публикуется оперативная информация.

В МЧС рассказали, что делать при атаке беспилотника. Об этом сообщает портал «Обозреватель vrn» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что узнать об атаках можно в приложении «МЧС России», где публикуется оперативная информация.

По данным ведомства, если вы находитесь дома и объявили объявили угрозу опасности БПЛА, нужно держаться подальше от окон: спрятаться в коридоре, ванной, туалете или кладовке. А если вы на улице, то укройтесь на первом этаже близлежащих зданий, на крытой парковке или подземном переходе.

Кроме этого, если вы нашли беспилотный летательный аппарат или его части, не подходите к нему и не трогайте. Лучше отойти на безопасное расстояние и сообщить координаты по телефону 112.

В МЧС рассказали и план действий во время воздушной тревоги. Дома необходимо перекрыть воду, газ и отключить электроэнергию. Собрать самые необходимые вещи и спуститься в подвал, на цокольный этаж или подземный паркинг.

Если тревога застала на улице, нужно лечь на землю, закрыв голову руками и переждать обстрел.