В Касимове задержали мужчину за серию краж в супермаркетах

Возбуждено уголовное дело.

В Касимове задержали мужчину за серию краж в супермаркетах. Об этом сообщает региональное УМВД.

В полицию обратился супермаркета и сообщил, что из магазина украли бутылку коньяка, батон колбасы и букет цветов. Он рассказал о том, что один из посетителей, взяв в руки указанные товары, выбежал на улицу, не оплатив покупки.

Через несколько часов в полицию снова сообщили о попытке ограбления супермаркета. Оперативники выехали на место и задержали 24-летнего жителя Касимова, причастного к хищению бутылки коньяка и батона колбасы.

По предварительной информации, мужчина решил выпить и зашел в супермаркет. Денег у него не было, поэтому он вынес товар, не оплатив. Добравшись до дома, мужчина планировал немного выпить коньяка и подарить букет цветов из супермаркета соседке, но не стал делать этого пьяным.

Касимовец пошел в другой супермаркет, взял коньяк и колбасу и направился к выходу, но работники магазина преградили ему путь и не дали сбежать.

Его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.