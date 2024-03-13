Рязанский депутат Госдумы прокомментировал ночную атаку БПЛА на российские регионы

Как заявил замглавы комитета по обороне Андрей Красов, удары беспилотников по городам с военной точки зрения не имеют смысла.

Рязанский депутат Госдумы прокомментировал ночную атаку БПЛА на российские регионы.

Как заявил замглавы комитета по обороне Андрей Красов, удары беспилотников по городам с военной точки зрения не имеют смысла.

«Это акты устрашения, но население у нас очень мужественное», — сказал он. Депутат уточнил, что Украина совершают теракты по мирным объектам из-за продвижения российских военных на фронте.