В Госдуме предложили ввести запрет на азартные игры для должников по алиментам
Несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о запрете участвовать в азартных играх россиянам, которые имеют долги по алиментам, а также ограниченным судом в дееспособности.
В Госдуме предложили ввести запрет на азартные игры для должников по алиментам. Об этом
По данным издания, несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о запрете участвовать в азартных играх россиянам, которые имеют долги по алиментам, а также ограниченным судом в дееспособности.
Также в рамках законопроекта предлагается запретить азартные игры для несовершеннолетних.