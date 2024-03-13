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В Госдуме предложили ввести запрет на азартные игры для должников по алиментам
Несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о запрете участвовать в азартных играх россиянам, которые имеют долги по алиментам, а также ограниченным судом в дееспособности.

В Госдуме предложили ввести запрет на азартные игры для должников по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о запрете участвовать в азартных играх россиянам, которые имеют долги по алиментам, а также ограниченным судом в дееспособности.

Также в рамках законопроекта предлагается запретить азартные игры для несовершеннолетних.