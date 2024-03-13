В Госдуме предложили увеличить налог для людей с заработком 15 миллионов в год

Отмечается, что основную налоговую нагрузку «должны нести богатые и сверхбогатые».

В Госдуме предложили увеличить налог для людей с заработком 15 миллионов в год. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Михаила Щапова.

Он отметил, что основную налоговую нагрузку «должны нести богатые и сверхбогатые».

Тогда люди с небольшими доходами не попадут под дополнительное налогообложение, а «в идеале, чтобы для них нагрузка была снижена.

По его словам, под определение «богатых» и «сверхбогатых» могут попасть люди, которые получают от 15 млн до 50 миллионов рублей в год.