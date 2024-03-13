В Госдуме назвали основу для мирных переговоров по Украине

По мнению Адальби Шхагошева, базой для проведения мирных переговоров может стать практическое решение вопроса стратегической безопасности России.

В Госдуме назвали основу для переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщила «Газета.ру».

Депутат Адальби Шхагошев пришел к выводу, что базовым элементом для проведения мирных переговоров может стать практическое решение вопроса стратегической безопасности России.

«Запад задолжал нам слишком много, но больше всего ответственности в вопросах нашей стратегической безопасности», — сказал парламентарий.