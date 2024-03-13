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В Госдуме начали работу над поправками по прогрессивному налогообложению
Депутаты считают, что будет правильно взимать налог по ставке 16% сверх заработка в семь миллионов рублей, а суммы свыше десяти миллионов облагать по ставке 17%.

В Госдуме начали работу над поправками по прогрессивному налогообложению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Депутат рассказал, Госдума и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы. По его мнению, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, начиная с годового дохода в миллион рублей, а после достижения пяти миллионов — взимать налог по ставке 20%.

Отмечается, что на данный момент базовая ставка НДФЛ составляет 13%. Если годовой доход гражданина превышает пять миллионов рублей, то превышающая порог сумма облагается по ставке 15%.

Депутаты считают, что будет правильно взимать налог по ставке 16% сверх заработка в семь миллионов рублей, а суммы свыше десяти миллионов облагать по ставке 17%.